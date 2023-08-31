«نمو» تضيف 60 نقطة وسط تداولات قيمتها 59 مليون ريال

زادت السوق الموازية «نمو» 60 نقطة بنحو 0.25 في المائة لتغلق عند 23656 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 7 في المائة ما يعادل 4.7 مليون إلى 59 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بواقع 577 ألفا لتبلغ 4.2 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 5725 صفقة مرتفعة 1977 صفقة بمقدار 52 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الدولية" بنحو 13 في المائة ليبلغ 5.20 ريال، يليه "ملان" بـ8 في المائة ليصل إلى 4.76 ريال، وحل ثالثا سهم "أكاديمية التعلم" 5.7 في المائة، حيث أغلق عند 8.88 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 8.2 في المائة ليغلق عند 135 ريالا، يليه "نفوذ" بـ8 في المائة إلى 19.12 ريال، وحل ثالثا سهم "تدوير" بمقدار 4.7 في المائة مقفلا عند 8.95 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار المركبة" بنحو 24 مليون ريال، ثم "الدولية" بقيمة 6.1 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بمبلغ 3.6 مليون ريال.