أسهم أوروبا تصعد متأثرة بمكاسب شركات التعدين

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء عند الفتح، وتصدرت أسهم شركات التعدين المكاسب مستفيدة من زيادة أسعار المعادن، فيما ارتفع سهم إن.إن جروب بعد إعلان الشركة النتائج نصف السنوية.

وبحلول الساعة (07:30) بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة، وهو أعلى مستوى في أسبوعين، وصعد المؤشر الفرعي لشركات التعدين 1.7 بالمائة مع زيادة أسعار النحاس بفعل انخفاض الدولار والدعم من الصين، أكبر مستهلك للمعدن.

وزاد سهم إن.إن جروب 8.4 في المائة بعدما قالت شركة التأمين الهولندية إن وضعها المالي تحسن في الشهور الستة الأولى من 2023، وارتفع مؤشر العقارات 1.7 بالمائة في التعاملات المبكرة.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.3 في المائة مع عودة المستثمرين في لندن بعد عطلة أمس الاثنين، وصعد سهم بونزل 3.5 في المائة بعد رفع الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية المعدلة.

وزاد سهم تيليكوم إيطاليا 2.3 في المائة بعد موافقة ميلانو على مرسومين يتيحان لوزارة الاقتصاد الاستحواذ على حصة تصل إلى 20 في المائة من شبكة الخطوط الأرضية بشركة الاتصالات.