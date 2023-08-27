صورة ترمب الجنائية تلقى رواجا في المتاجر الأمريكية

هذه الصورة التاريخية لدونالد ترمب أصبحت الآن عملا تجاريا بحد ذاته، فهي صورته أثناء عملية احتجازه بسجن في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

قام أحد متاجر لوس أنجلوس بوضع الصورة التاريخية على منتجاته من قمصان وأكواب وقبعات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة فقط من التقاطها.

ونظرا لأن هذه اللقطات تعتبر ملكية عامة فهي خالية من حقوق الطبع والنشر، ويقول المتجر إن المنتجات التي تحمل وجه ترمب كانت لا تباع بشكل جيد في الماضي على عكس هذه الصورة التي تلقى رواجا بين الزبائن.