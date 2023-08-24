«وول ستريت» تصعد وسط تركيز على نتائج «إنفيديا» .. وشركات الرعاية الصحية تدعم «الأوروبية»

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، وسط تركيز على نتائج عملاق الرقائق "إنفيديا".

وبحسب "رويترز" زاد مؤشر داو جونز الصناعي 49.76 نقطة، بنحو 0.15 في المائة، إلى 34338.59 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.89 نقطة، أو 0.20 في المائة، إلى 4396.44 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر ناسداك المجمع 26.56 نقطة، بمقدار 0.20 في المائة، إلى 13532.43 نقطة.

من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية مبتعدة عن أعلى مستوياتها أمس بفعل تزايد الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادي في القارة، بينما رفعت المكاسب القوية لسهم "روش" للأدوية مؤشر الأسهم السويسرية لأعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة عند الإغلاق بعد صعوده 0.8 في المائة خلال جلسة أمس إلى أعلى مستوى في أسبوع.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة 1.1 في المائة لتسلك مسار أسعار النفط الخام المتراجعة، بينما هوت أسهم شركات "بوما" و"أديداس" و"جيه.دي سبورتس فاشون" ما بين 3.3 و5.4 في المائة مقتفية أثر "فوت لوكر" الأمريكية التي تراجعت جراء انخفاض توقعاتها السنوية بفعل ضعف الطلب وسط استمرار ارتفاع التضخم.

وصعد مؤشر الأسهم السويسري 0.9 في المائة، إذ قفز سهم شركة روش 3.8 في المائة بعد أن نشرت دون قصد بيانات إيجابية لتجارب عقار لعلاج سرطان الرئة من تحليل مؤقت، إلا أنه سيلزم صدور مزيد من البيانات لتأكيد فاعلية العقار. وارتفع سهم شركة نوفو نورديسك أيضا 2.7 في المائة، ليسهم في رفع قطاع الرعاية الصحية 1.1 في المائة.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي أمس، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات التكنولوجيا عقب هبوطها بفعل مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وعوض مؤشر نيكاي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.48 في المائة عند 32010.26 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة ليغلق عند 2277.05 نقطة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما بعدما أثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة مخاوف من أن يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسس لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة خلال قمة جاكسون هول للبنوك المركزية هذا الأسبوع.

وخسر مؤشر نيكاي 3.5 في المائة منذ بداية الشهر الجاري ويتجه لإنهاء موجة مكاسب دامت خمسة أشهر متتالية.