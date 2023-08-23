ارتفاع مؤشرات وول ستريت مع صعود أسهم النمو والتفاؤل بأرباح «إنفيديا»

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، إذ أدى التفاؤل بشأن تقرير أرباح "إنفيديا"، الذي طال انتظاره، إلى ارتفاع سهم شركة الرقائق إلى مستوى قياسي وبقاء أسهم النمو الكبرى الأخرى مرتفعة أيضا.

وبحسب "رويترز"، زاد مؤشر داو جونز الصناعي 30.48 نقطة، بنحو 0.09 في المائة، إلى 34494.17 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.56 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 4415.33 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر ناسداك المجمع 96.35 نقطة، بمقدار 0.71 في المائة، إلى 13593.95 نقطة.

من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع أمس، مع قيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق موجة صعود لأسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور تقرير أرباح "إنفيديا".

كما لامس سهم "أوبي سوفت" لألعاب الفيديو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بفضل اعتزام "أكتيفجن" مطورة لعبة "كول أوف ديوتي" بيع حقوق البث لها. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 0.7 في المائة عند الإغلاق بعد ارتفاعه 1.2 في المائة خلال جلسة أمس، ليواصل الصعود لليوم الثاني.

وزادت أسهم شركات التكنولوجيا 2 في المائة لتلامس أعلى مستوى في أسبوع بدعم من ارتفاع أسهم شركات لتصنيع الرقائق ما بين 0.7 إلى 3.3 في المائة بسبب التفاؤل بشأن النتائج الفصلية لشركة إنفيديا.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تبيع "أكتيفيجن بليزارد" حقوق البث لشركة أوبي سوفت إنترتينمنت، مما رفع أسهم الشركة الفرنسية 8.5 في المائة وجعلها تتصدر مؤشر ستوكس 600. وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي أمس، مع صعود أسهم البنوك في ظل قفزة في عوائد السندات، وكذلك الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها ببورصة وول ستريت.

وارتفع مؤشر نيكاي 0.92 في المائة ليغلق عند 31856.71 نقطة. ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 185 وتراجع 35، بينما استقرت خمسة أسهم دون تغير.

وبمكاسب أمس يواصل نيكاي الصعود، إذ زاد 0.37 في المائة في الجلسة الماضية بعدما سجل أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 في المائة ليغلق عند 2265.71 نقطة. وسجل مؤشر القطاع المصرفي أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو وزاد 2.92 في المائة بعدما عزز ارتفاع العوائد طويلة الأجل التوقعات للأرباح من الإقراض.

وارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق والمورد لشركة إنفيديا 4.6 في المائة ليصبح أفضل الأسهم أداء على مؤشر نيكاي ويضيف 58 نقطة إلى المؤشر.