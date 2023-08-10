«نمو» تكسب 162 نقطة بتداولات قيمتها 36 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 162 نقطة بنحو 0.69 في المائة لتغلق عند 23702 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 16 في المائة ما يعادل 6.9 مليون إلى 36 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 315 ألف لتبلغ 1.8 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3440 صفقة مرتفعة 111 صفقة بمقدار 3 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جاز" بنحو 15 في المائة ليبلغ 8.19 ريال، يليه "البابطين الغذائية" بـ5.5 في المائة ليصل إلى 55.90 ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" 5 في المائة حيث أغلق عند 59.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوطنية للبناء والتسويق" بواقع 6 في المائة ليغلق عند 261 ريال، يليه "برغرايززر" بـ5.3 في المائة إلى 9.09 ريال، وحل ثالثا سهم "لدن" بمقدار 3.8 في المائة مقفلا عند 2.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ماربل ديزاين" بنحو 12 مليون ريال، ثم "أكاديمية التعلم" بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "ملان" بمبلغ 1.9 مليون ريال.