مع ترقب بيانات التضخم .. الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة و"ناسداك" يهبط 1.1%

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم غداة تقرير أظهر أن الأمريكيين اقترضوا أكثر من أي وقت مضى ببطاقات الائتمان في الربع السابق، وعشية بيانات التضخم التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بسعر الفائدة.

ومن المتوقع أن يصعد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو على نحو طفيف على أساس سنوي غدا الخميس، وأن يرتفع 0.2 في المائة على أساس شهري مثل يونيو، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 31.47 نقطة أي 0.70 في المائة إلى 4467.91 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 162.31 نقطة أي 1.17 في المائة إلى 13.723.96 نقطة. وتراجع ​​المؤشر داو جونز الصناعي 186.92 نقطة أي 0.53 في المائة إلى 35127.57 نقطة.