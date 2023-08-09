هل تدفع بقشيشا على الخدمة الجيدة؟

في كثير من الدول، يترك المرء عادة بقشيشا حال كان راضيا عن الخدمةـ على سبيل المثال في ألمانيا، من الشائع إعطاء ما بين 5 إلى 10 في المائة. وعلى حسب المنطقة قد لا تكون هذه النسبة كافية، في حين أن البقشيش لا يكون متوقعا على الإطلاق في أماكن أخرى.

ويقول اتحاد المصارف الألماني إن الأشخاص يعطون بقشيشا بشكل عام بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 في المائة في أمريكا وكندا، وإذا كانت الفاتورة تشمل بالفعل رسوم خدمة، فلا يحتاج المرء لترك بقشيش إضافي.

ولكن الأمور مختلفة قليلا في بلجيكا والدنمارك وإستونيا وكرواتيا ولوكسمبورج وماليزيا وهولندا والنمسا وسويسرا وسلوفينيا، فبحسب اتحاد المصارف الألماني لا يعد تقريب الفاتورة كافيا، كما أن إعطاء المزيد من البقشيش ليس ضروريا مطلقا، ولكن سيكون محل تقدير.

أين يعد البقشيش دربا من الوقاحة؟

يعد ترك بقشيش إهانة في بعض دول آسيا مثل الصين واليابان وكوريا وتايوان، وتؤخذ الخدمة الجيدة على أنها أمر مسلم به ولا تحتاج إلى مكافأة منفصلة، وتشمل الكثير من الأسعار في المطاعم والفنادق رسوم خدمة.

فليكن البقشيش نقدا إن أمكن

يوصي اتحاد المصارف الألماني بإعطاء البقشيش نقدا وبالعملة المحلية متى تسنى ذلك. وعند الدفع بالبطاقة، ليس هناك ما يضمن أنه سينتهي الحال به في يد الشخص الصحيح، وعند قضاء عطلة في أوروبا، من المعتاد إعطاء البقشيش عند دفع الفاتورة أو تركه على الطاولة عند مغادرة المطعم.