شركة تايوانية لصناعة الرقائق تختار ألمانيا لمصنعها الأوروبي الأول

أعطت شركة "تي أس أم سي" التايوانية العملاقة في صناعة الرقائق الالكترونية الضوء الأخضر اليوم لإنشاء أول مصنع لها في أوروبا، وذلك في دريسدن الألمانية، ضمن مشروع بكلفة أكثر من 10 مليارات يورو سيعزز مكانة القارة في هذا القطاع الإلكتروني الاستراتيجي.

وبحسب "الفرنسية" أعطى مجلس إدارة الشركة التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي في مجال أشباه الموصلات، موافقته على الخطوة المرتقبة، وأعلن في بيان أن الشركة ستستثمر زهاء 3.5 مليارات يورو في المصنع الذي يتوقع أن تبدأ أعمال بنائه في العام المقبل.

وستستحوذ "تي أس أم سي" على 70 في المائة من المشروع، على أن تتقاسم ثلاث شركات أوروبية هي "أن أكس بي" الهولندية و"بوش" و"إينفيون" الألمانيتان، بالتساوي الحصة الباقية.

وأشار بيان مشترك صادر عن الشركات الأربع إلى أن "الاستثمارات الإجمالية ستتجاوز 10 مليارات يورو، وستكون على شكل ضخ أصول خاصة، قروض، ودعم صلب من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية".

وسيكون هذا المصنع الأول لشركة "تي أس أم سي" في أوروبا، ويأتي العمل عليه بينما تسعى دول القارة إلى الإمساك بصناعة هذه المكونات الإلكترونية البالغة الأهمية، والتي تدخل في مروحة واسعة من الأجهزة، من الكومبيوتر إلى السيارات مرورا بالصواريخ والأسلحة.