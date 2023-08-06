 برك مائية مؤقتة في تركيا للماشية التي تعيش في مناطق الجفاف 

أقامت السلطات المحلية البرك المؤقتة للماشية التي تعيش في المناطق التي ضربها الجفاف للتقليل من آثار تغير المناخ. وتساعد المبادرة المزارعين في الحفاظ على مواشيهم ومحاربة الجفاف الذي أثر على المنطقة على مدار 12 شهرًا الماضية.

ويقول رئيس التنمية الريفية في بلدية ديار بكر، نهاد نورباكي، إن أكثر من 140 بركة تم إنشاؤها على مدار عام في المنطقة، حيث تكون درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية شائعة في أغسطس - آب. ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في البلاد، انخفض هطول الأمطار في جنوب شرق تركيا بنسبة 66 في المائة مقارنة بالمتوسط في المنطقة، وبنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي.