تراجع متوسط الأعمار في اليابان خلال 2022 للعام الثاني على التوالي، حيث تأثر بصورة كبيرة بجائحة كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.

وذكرت "كيودو اليابانية" أن بيانات وزارة الصحة والعمل أظهرت أن متوسط عمر النساء بلغ 87.09 عام، بانخفاض بواقع 0.49 للعام، كما تراجع متوسط عمر الرجال بواقع 0.42 ليبلغ 81.05 عام، حيث تم تسجيل أكثر من 47 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.

وعلى الرغم من التراجع المستمر، ما يزال متوسط عمر النساء في اليابان الأطول عالميا، تليها كوريا الجنوبية بواقع 86.6 عام وإسبانيا بواقع 85.83 عام.

مع ذلك، تراجع التصنيف العالمي لمتوسط أعمار الرجال في اليابان ليهبط للمرتبة الرابعة. وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى بواقع 81.6 عام، والسويد في المرتبة الثانية بواقع 81.34 عام وأستراليا في المرتبة الثالثة بواقع 81.30 عام.

وهذه تعد أول مرة منذ 2010 و2011 يتراجع فيها متوسط الأعمار في اليابان لعامين على التوالي.