"سوزوكي" لصناعة السيارات تضاعف إنتاجها بحلول 2031

تسعى شركة ماروتي سوزوكي الهندية لصناعة السيارات لمضاعفة إنتاجها ليبلغ نحو أربعة ملايين سيارة سنويا بحلول 2031، وذلك من خلال طرح طرازات جديدة وتعزيز الصادرات، بحسب أحدث بيان سنوي أصدرته الشركة التي تعد الأكبر في صناعة السيارات بالهند.

ونقلت "بلومبيرج" نقلا عن مدير الشركة آر سي بهارجافا القول إن الشركة، التي تصدر سياراتها إلى دول من جنوب إفريقيا إلى تشيلي، تعتزم زيادة مبيعاتها الخارجية بواقع ثلاثة أضعاف لتصل إلى 800 ألف سيارة بحلول العام المالي الذي ينتهى في مارس 2031، مضيفا أنها تتطلع لتوسيع سعتها الإنتاجية في الهند. وأضاف" المتطلبات المحلية إضافة إلى متطلبات التصدير جعلت تعزيز السعة الإنتاجية أمرا ضروريا".

وقد أعلنت ماروتي بالفعل إنشاء مصنع في كارخودا في ولاية هاريانا بشمال الهند، سيقوم بإنتاج مليون سيارة سنويا، كما أنها تقوم حاليا باختيار موقع لإنشاء مصنع آخر في الهند.