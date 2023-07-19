إطلاق خدمة الفحص الفني المتحرك للسيارات في 15 موقعا قبل نهاية 2023

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عزمها إطلاق خدمة الفحص الفني المتحرك للمركبات قبل نهاية 2023.

وأوضحت المواصفات السعودية أن اللجنة التنفيذية الدائمة للفحص الفني الدوري قد وافقت على ترخيص 15 موقع فحص فني دوري متحرك تمهيدا للإطلاق الرسمي لهذه الخدمة والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز سلامة المركبات والفرق الفنية سوف تتولى خلال الفترة المقبلة إجراءات مرحلة التأهيل اللاحق للجهات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية الدائمة للفحص الفني الدوري، لضمان كفاءة تلك الجهات في توفير مستويات عالية الجودة من الخدمة.

