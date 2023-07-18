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ولي العهد يستعرض مع رئيسة وزراء إيطاليا التعاون المشترك وفرص تطويرها

ولي العهد يستعرض مع رئيسة وزراء إيطاليا التعاون المشترك وفرص تطويرها

«الاقتصادية» من الرياض

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من دولة رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، والتعاون المشترك القائم بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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