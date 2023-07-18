إحباط محاولة تهريب 1.3 كيلوجراما من الهيروين مخبأة داخل أحشاء مسافر

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 كيلو جراما من مادة الهيروين و 41.7 من مادة الأفيون، عثر عليها مخبأة داخل أحشاء مسافر قادم إلى المملكة.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.