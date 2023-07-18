ولي العهد يستقبل الرئيس التركي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، مساء اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا.

وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد ورئيس تركيا جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيا.

ورحب ولي العهد، برئيس تركيا في المملكة، فيما عبر الرئيس التركي عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس تركيا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولا: مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.

وقعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومن الجانب التركي السيد ألبرسلان بيرق دار وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

ثانيا: الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.

وقعها من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومن الجانب التركي السيد يشار قولير وزير الدفاع الوطني.

ثالثا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر.

وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار، ومن الجانب التركي سعادة السيد أحمد براق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.

رابعا: مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

وقعها من الجانب السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام. ومن الجانب التركي سعادة السيد فخر الدين ألتون مدير الاتصالات.

خامسا: عقدان مع شركة بايكر التركية.

وقعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذي ومن الجانب التركي سعادة السيد لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا.