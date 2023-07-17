السعودية تحقق 3 جوائز عالمية في أولمبياد الفيزياء الدولي

حققت السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ثلاث جوائز عالمية في منافسات "أولمبياد الفيزياء الدولي" 2023، في دورته 53 التي أقيمت فعالياتها في دولة اليابان، بمشاركة 387 طالبا من 82 دولة، وذلك خلال الفترة من 9 - 18 يوليو الجاري.

وفاز الطالب حسين قدح "الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم جدة" بميدالية برونزية، متوجا رحلة تدريب في موهبة، تلقى خلالها 2550 ساعة تدريبية، فيما حصد الطالب مازن الشخص "الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء" ميدالية برونزية، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 2150 ساعة تدريبية، كما حققت الطالبة روز السندي "الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم مكة المكرمة" شهادة تقدير، بعد رحلة طويلة من العمل تلقت خلالها 1850 ساعة تدريبية.

وتأتي مشاركات المملكة ممثلة في مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى "رحلة الطالب الموهوب"، تضم عدة مبادرات، منها: فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة.

وبهذا الإنجاز، رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد إلى 42 جائزة ما بين ميداليات وشهادات تقدير.