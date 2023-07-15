الصين: تراجع طفيف في أسعار المنازل خلال يونيو

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم، تسجيل عدد أقل من المدن الصينية زيادات شهرية في أسعار المنازل خلال يونيو الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن 31 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم، سجلت الشهر الماضي زيادات شهرية في أسعار المنازل الجديدة، مقارنة بـ 46 مدينة في مايو الماضي.

وفي الوقت نفسه، شهدت سبع مدن زيادة في أسعار المنازل المعاد بيعها، بانخفاض من 15 مدينة في مايو الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وظلت أسعار المنازل الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشنغهاي وشنتشن وقوانجتشو، ظلت ثابتة الشهر الماضي، مقارنة بنمو 0.1 في المائة في الشهر السابق عليه.

ولم تتغير أسعار المنازل الجديدة في 31 مدينة من الدرجة الثانية مقارنة بمايو، في حين انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة 0.1 في المائة.