الصربي سافيتش لاعبا للهلال قادما من لاتسيو

أعلن نادي الهلال السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم تعاقده مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش قادما من لاتسيو الإيطالي.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر "أرواح نشأت على الذهب" ونشر مقطع فيديو قصير للاعب بقميص الفريق.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم الصربي 50 مليون يورو (205 ملايين ريال).

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش تسعة أهداف في 36 مباراة مع لاتسيو بالدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.

ويعد لاعب منتخب صربيا ثالث صفقات الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع روبن نيفيز لاعب الوسط البرتغال من ولفرهامبتون واندرارز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.

وتعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ليعود إلى قطب الرياض بعدما قاد الفريق في موسم 2018-2019 وحقق كأس السوبر السعودية.