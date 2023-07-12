"سدايا" تدعو العموم لإبداء مرئياتهم حول لوائح نظام حماية البيانات الشخصية

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروعي "اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية"، و "لائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة"، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع"، وذلك قبل نهاية يوم الاثنين 31 يوليو 2023.

وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إلى بيان الأحكام والإجراءات المتعلقة بالنظام مما يمكن الجميع من معرفة حقوقهم والتزاماتهم النظامية المتعلقة بالبيانات الشخصية وضمان الاستخدام الأمثل لها، بينما تهدف لائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة إلى توضيح الاحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة.

ويسهم نظام حماية البيانات الشخصية في تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية ورفع مستوى التزام الجهات بضوابط واجراءات معالجتها، مما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي، الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وبما ينعكس على نمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.