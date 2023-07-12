بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصهما على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع كافة الدول حول العالم، وقع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم، على وثيقة انضمام السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وذلك بدعوة من إندونيسيا رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في جاكرتا.

ويأتي انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، تأكيدا على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا في العديد من المجالات، واستكمالا لدورها الريادي دوليا في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونهجها القائم على تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق المشترك، وتوطيد العمل المتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم لكافة الدول والشعوب.

وأشاد وزير الخارجية، بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول الآسيان، معربا عن حرص القيادة السعودية على توسيع أطر التعاون بينها ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات جميع البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.