الأسهم السعودية ترتفع 77 نقطة رغم انخفاض معظم الشركات .. والسيولة عند 7.7 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع، حيث استعادت أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عند 11664 نقطة بمكاسب 77 نقطة ما يعادل 0.67 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 بواقع 0.75 في المائة إلى 1531 نقطة. وشهدت السوق تحركا ونشاطا مغايرا عن الجلسة السابقة وتسجيل ارتفاع رغم تراجع أكثر الأسهم، ويأتي ذلك دون ظهور نتائج وأخبار من قبل الشركات تساعد على التحرك الإيجابي، استمرار السوق في الحفاظ على الأداء الإيجابي يعتمد على قوة شهية المخاطرة الحالية. وعلى أي حال السوق ستواجه مقاومة عند المستويات الحالية حتى 11780 نقطة بينما الدعم عند 11500 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11604 نقاط، وسجل أعلى نقطة عند 11673 رابحا 0.55 في المائة، بينما الأدنى عند 11603 نقاط فاقدا 0.05 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11664 نقطة كاسبا 77 نقطة بنحو 0.67 في المائة. وارتفعت السيولة 28 في المائة بواقع 1.7 مليار، لتصل إلى 7.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 37 مليونا إلى 355 مليون سهم متداول. أما الصفقات ارتفعت 21 في المائة لتصل 494 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر "المتراجعة السلع الرأسمالية" بواقع 1.56 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.20 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 0.55 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.55 في المائة، ثم "إنتاج الأغذية" بمقدار 2.53 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 2.23 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 13 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "البنوك" 13 في المائة ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 9 في المائة بنحو 667 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العربية" بنحو 7.06 في المائة ليبلغ 182 ريالا، يليه "سدافكو" بـ5.53 في المائة ليصل إلى 354.80 ريال، وحل ثالثا سهم "اتحاد اتصالات" 4.93 في المائة حيث أغلق عند 48.95 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنعام القابضة" بواقع 7.87 في المائة ليغلق عند 1.17 ريال، يليه "الباحة" بـ5.56 في المائة إلى 0.17 ريال، وحل ثالثا سهم "أميانتيت" بمقدار 5.23 في المائة ليقفل عند 50.70 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "جمجوم فارما" بقيمة 374 مليون ريال، يليه "مرافق" بنحو 373 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بـ321 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية