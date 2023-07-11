أنا لست بخير

قبل فترة حدث معي موقف في أحد الأماكن العامة كلما أردت نسيانه ظهر شريط أحداثه أمام ذاكرتي عمدا. إشكالية الكاتب أحيانا أنه يرى الأمور من زاوية مختلفة تخضع لحسابات غير روتينية كما باقي البشر، فموقف صغير قد يأخذ حيزا كبيرا من تفكيره فيبحر في تفاصيله ويحلل إشاراته ويبحث في دهاليزه، وربما في نهاية الأمر يمضي صاحب الموقف ويترك أثرا غائرا في روح الكاتب إلى تلك الدرجة التي يغرق فيها بحالة معينة، ويجد صعوبة كبيرة في الخروج منها. كنت أجلس مساء مع ابنتي في أحد "الكافيهات" المفتوحة وكانت قوة الرذاذ تلطف حرارة الجو. لم يمض كثير من الوقت حتى وقفت أمامي شابة نحيلة في الثلاثينيات من عمرها، حسب روايتها فيما بعد. طلبت مني أن أسمح لها بالجلوس قائلة بالحرف الواحد، "تسمحين لي أجلس أحس إني ماني بخير". ظننت أنها تعاني نوبة سكري أو عارضا صحيا، فأشرت إليها بالجلوس وأنا أسألها بلطف: أساعدك بشيء؟! بعض الكلمات تشبه تلك القشة التي رماها الأعرابي فوق ظهر بعيره بعد أن حمل فوقه ما ينوء بحمله أربعة "بعارين"، فسقط أرضا مكسور الظهر لا بسبب حزمة القش بل بتراكم الأحمال الثقيلة السابقة. بمجرد ما سألتها ذلك السؤال العفوي حتى انفجرت باكية وعيناها تذرفان الدموع، قالت "كل هذه الدنيا على اتساعها أشعر بها مثل ثقب الإبرة. قبل ساعتين طليقي سحب أطفالي مني بالقوة وهم يبكون ويتمسكون بأطراف ثوبي، وبمساعدة والدتي وإخوتي تحت ذريعة أنهم غير متعودين على إزعاج الأطفال. صوت بكائهم ما زلت أسمعه. شعرت أني ضعيفة ولا أستحق الحياة بعيدا عن أطفالي الذين لم أستطع أن أمنحهم الأمان. خرجت من المنزل ولا أدري كيف جئت إلى هنا. أنا فعلا لست بخير".

تركتها تتحدث وتبكي حتى أخرجت كل ما في صدرها من تراكمات وأنا وابنتي نستمع إليها باهتمام دون أي مقاطعة، وحين هدأت تماما ودعتنا ومضت. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا نشعر بصعوبة إيجاد شخص في حياتنا التي تزخر بكثيرين حين نشعر أننا نحتاج إلى "الفضفضة" وبأننا لسنا بخير، ولماذا في الأغلب يكون هؤلاء المقربون هم السبب في تراكم الضغوط النفسية والألم والإحساس بالتعاسة؟

وخزة:

حين يخبرك أحدهم بأنه ليس بخير فتأكد أنه لا يريد منك سوى الإنصات إليه. إنسان هذا العصر سيكتشف يوما ما أن المشاعر الإنسانية التي فقدها في خضم لهاثه المحموم في الحياة، هي أعظم خسائره التي لن يعوضها!