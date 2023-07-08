بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة في المدينة المنورة وجازان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة بنسب محددة في منطقتي المدينة المنورة وجازان، وذلك ابتداءً من اليوم.

وتضمنت نسبة توطين نشاط المطاعم في منطقة المدينة المنورة 40% وتشمل: "المطاعم مع الخدمة، ومطابخ الولائم، ومحال الوجبات السريعة، ومحال بيع العصائر", في حين شمل توطين نشاط المقاهي نسبة 50% في: "محال مثلجات الآيس كريم"، و"تقديم المشروبات المقاهي".

كما تم توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%, مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ"، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين.

وأوضحت الوزارة أن الأنشطة المستثناة من التوطين لنشاطي المطاعم والمقاهي بمنطقة المدينة المنورة هي: " الكافتيريا، وتجهيز وأعداد الطعام أو المتعهدين (التموين)، ومتعهدي الإعاشة، والمقاصف والكافتيريا في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، والمطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية.

وتضمن توطين الأنشطة في منطقة جازان نسبة 70% من إجمالي العاملين في "منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع"، وكذلك في "منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي"، و"منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة", مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ".

وجرى البدء بقصر عددٍ من المهن في تشغيل وصيانة عبارات نقل الركاب على السعوديين وهي: " مضيف بحري, كاتب تذاكر, كاتب حسابات, مساعد كاتب حسابات, كاتب مالي, أخصائي تسويق, بائع موظف صندوق, مندوب مشتريات, أخصائي مشتريات", مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ".

