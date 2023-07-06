اسم "إيلاف"‏

يطيب لكثيرين تسمية بناتهم باسم "إيلاف" وهو في الأصل مصدر "آلَفَ" يقال: آلَفَه إيلافا على ‏وزن "إفعَال" من الإلفة والأُنْس والحب والاعتياد وأصله "إِأْلاف" حذفت الهمزة الثانية أو قلبت ياء ‏لإشباع كسرة الهمزة الأولى، قال الله تعالى: "لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف" ‏سورة (قُرَيش)، الآيتان: (1، 2).‏

وجذر هذا الاسم: "أ، ل، ف" يقال: أَلِفَه يَأْلَفُه إلْفا أي آنسه وأَحَبَّه.‏