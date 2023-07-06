«بارد ممطر صيفا» .. شعار فعاليات «موسم صيف عسير»

أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، إطلاق فعاليات "موسم صيف عسير 2023" الذي يعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 حزيران (يونيو) حتى 1 أيلول (سبتمبر) 2023، تحت شعار "بارد ممطر صيفا".

وأكد أمير عسير اكتمال الاستعدادات كافة لتقديم حدث استثنائي ومتميز في الترفيه السياحي المقدم للجمهور على مختلف مستوياته وفئاته العمرية، استمرارا لمسيرة النجاح والتميز الذي حققته منطقة عسير في المهرجانات والمواسم السابقة، وبما يواكب رؤية المملكة 2030 ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في شتى مجالات الحياة.

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدعمهما السخي واهتمامهما المستمر بتطوير قطاع السياحة والترفيه وجعله أحد القطاعات الرائدة في المملكة بما يسهم في رفع جودة الحياة، ودفع مسيرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأعرب الأمير تركي عن سعادته بتدشين هذا الموسم لتوفير بيئة سياحية ترفيهية هادفة تستحضر أصالة الماضي وحداثة المستقبل، وإبراز المقومات السياحية المتميزة، والمعالم التراثية العريقة، والصور الجمالية الساحرة لمنطقة عسير، لإضفاء مزيد من أجواء الترفيه والسياحة في المنطقة التي تسعد وترحب بالمواطنين والمقيمين والزوار من داخل المملكة وخارجها.

كما عبر أمير عسير عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في إطلاق هذا الموسم من القطاعات الحكومية والخاصة التي عملت بتناغم وانسجام تام لإطلاقه بصورة مثالية جميلة تليق بالمكانة البارزة لمنطقة عسير في خريطة السياحة، وفقا لاستراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030، وتطلعات ولي العهد "بأن تكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام، مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وطبيعتها المتنوعة".

واستهدف "موسم صيف عسير 2023" إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالمغامرات الرياضية والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من التفعيلات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، إضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعدادا لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.