السواحه يبحث مع المسؤولين الصينيين تسهيل دخول الشركات السعودية إلى أسواق بكين

اجتمع المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم, مع الدكتور ين يونغ عمدة بكين، لتعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في المجالات الخاصة بالتقنية والفضاء والابتكار.

وناقش السواحه مع عمدة بكين, الشراكة في مجال تقنيات المدن الذكية، وجهود تنمية الكفاءات التقنية إضافة إلى تسهيلات دخول الشركات الريادية السعودية إلى أسواق العاصمة بكين إلى جانب تبادل الخبرات في عدد من المجالات التقنية أبرزها ريادة الأعمال الرقمية، والتشريعات ذات الصلة بنمو الاقتصاد الرقمي.

كما اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع وانغ زيغانغ وزير العلوم والتكنولوجيا، وناقشا معا توسيع الشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، خصوصا في جوانب الصحة، والاستدامة البيئية والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل الأمر الذي يتواءم مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقتها المملكة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية ومع شركات القطاع الخاص في المجالات التقنية، وتطوير منظومة الشركات الوطنية الناشئة، إلى جانب جذب واستقطاب الاستثمارات وصناديق رأس المال الجريء.