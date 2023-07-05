الأمير تركي بن محمد بن فهد يبحث العلاقات الأخوية مع وزيري الدفاع والداخلية في الكويت

استقبل الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

كما استقبل الشيخ طلال الخالد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الأمير تركي بن محمد بن فهد.

وجرى خلال الاستقبالين، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.