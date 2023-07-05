ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية .. و«دبي» عند أعلى مستوى في 8 أعوام

أغلقت البورصات الخليجية على ارتفاع أمس مقتفية أثر صعود أسعار النفط، فيما حقق مؤشر دبي أعلى مستوياته منذ نحو ثمانية أعوام.

وزاد المؤشر الرئيس في دبي 1.4 في المائة إلى 3931 نقطة ليحقق أعلى مستوياته منذ نحو ثمانية أعوام مدعوما بقفزة 3.9 في المائة لأسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات. كما ارتفعت أسهم شركة إعمار العقارية 0.2 في المائة إلى أعلى مستوياتها منذ 2018.

وبحسب "رويترز"، قال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم"، إن بورصة دبي زادت مكاسبها بفضل ردود فعل المتعاملين إزاء تحسن التصنيف الائتماني لـ"إعمار العقارية"، إضافة إلى إعلان الحكومة الاتحادية جهودا اقتصادية جديدة.

وأضاف نجم "رفع كلا الحدثين معنويات السوق وربما يساعدان على دفعها لتحقيق نتائج إيجابية".

وصعد المؤشر الرئيس في أبوظبي 0.4 في المائة عند 9583 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.72 في المائة ليصل إلى 10254 نقطة بدعم قطاع الصناعة.

وزاد مؤشر البحرين 0.09 في المائة إلى 1958 نقطة. وارتفع سهم مجموعة جي إف إتش المالية 2,84 في المائة، وبنك السلام 0.67 في المائة. وارتفع مؤشر مسقط 0.07 في المائة عند 4795 نقطة. وصعد سهم "التأمين العربية فالكون" 10 في المائة، و"المتحدة للتأمين" 3.46 في المائة.

وأغلق مؤشر الكويت مرتفعا 1.26 في المائة ليبلغ 7915 نقطة.

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية، الذي استأنف معاملاته بعد عطلة استمرت خمس جلسات، 1.1 في المائة عند 17466 نقطة متأثرا بهبوط أسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، بواقع 2 في المائة.