"الإنماء طوكيو" تربح 2.1 مليون ريال في الربع الأول .. انخفضت 73.5 %

أعلنت شركة "الإنماء طوكيو مارين" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر".
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|
118,377
|
110,219
|
7.4
|
-
|
-
|
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي المطالبات المتحملة
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|
2,103
|
7,937
|
-73.5
|
-
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
1,754
|
7,757
|
-77.39
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
256,517
|
254,763
|
0.69
|
ربحية (خسارة) السهم
|
0.05
|
0.24
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
|
الخسائر المتراكمة
|
رأس المال
|
النسبة %
|
|
81,333
|
300,000
|
27.11
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0"
يغطي الشرح التفصيلي الآتي البيانات المالية المعلن عنها أعلاه والبيانات المالية المستحدثة المرفقة لهذا الإعلان التي تتسق مع طريقة عرض النتائج المالية وفقا للمعايير الجديدة.
يعود سبب انخفاض الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بنسبة 73.5 في المائة وبمبلغ 2,103 ألف ريال سعودي مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل والبالغ 7,937 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في مصاريف خدمات التأمين بنسبة 54.42 في المائة والبالغة 53,911 ألف ريال سعودي مقارنة بـ34,912 ألف ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق، ويقابل ذلك إيجابيا، الانخفاض في صافي المصاريف من عقود إعادة التأمين بنسبة 16.83 في المائة وبمبلغ 23,664 ألف ريال سعودي مقارنة بـ28,453 ألف ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق إضافة إلى الانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 15.11 في المائة وبمبلغ 8,520 ألف ريال سعودي مقارنة بـ10,037 ألف ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق.
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0".
تم الإعلان عن النتائج المالية السابقة وفقا للمعايير السابقة، المعيار الدولي للتقريرالمالي 4 والمعيار الدولي للمحاسبة 39، ولم تفصح الشركة عن أرصدة الفترة المعنية وفقا لمتطلبات المعايير الجديدة في القوائم المالية للربع الحالي. ولذلك، لم يتم شرح التغيرات بين الربع الحالي والربع السابق نظرا لعدم توافق المعايير المالية بين الفترتين.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9
|
معلومات إضافية
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقريرالمالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0"
الرجاء النظر لمرفقات الإعلان لتفاصيل إضافية عن النتائج المالية التي تتسق مع طريقة عرض البيانات المالية وفقا للمعاييرالجديدة لشركات التأمين.
تم احتساب الربحية لكل سهم على الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل. الربحية للسهم الواحد للربع الحالي هي 0.05 ريال سعودي مقابل ربحية للسهم الواحد بقيمة 0.24 ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وبانخفاض نسبته 79.17 في المائة.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين "لا توجد حقوق أقلية" للربع الحالي 256,517 ألف ريال سعودي مقابل 254,763 ألف ريال سعودي للربع المنتهي في 31 مارس 2022، وهو ما يعكس ارتفاع بنسبة 0.69 في المائة.
بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الحالي 81,333 ألف ريال سعودي أي ما نسبته 27.11 في المائة من رأس المال المدفوع.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 1,754 ألف ريال سعودي مقابل إجمالي دخل شامل بلغ 7,757 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وبانخفاض قدره 77.39 في المائة.
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