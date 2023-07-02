"الإنماء طوكيو" تربح 2.1 مليون ريال في الربع الأول .. انخفضت 73.5 %

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقريرالمالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0"

الرجاء النظر لمرفقات الإعلان لتفاصيل إضافية عن النتائج المالية التي تتسق مع طريقة عرض البيانات المالية وفقا للمعاييرالجديدة لشركات التأمين.

تم احتساب الربحية لكل سهم على الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل. الربحية للسهم الواحد للربع الحالي هي 0.05 ريال سعودي مقابل ربحية للسهم الواحد بقيمة 0.24 ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وبانخفاض نسبته 79.17 في المائة.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين "لا توجد حقوق أقلية" للربع الحالي 256,517 ألف ريال سعودي مقابل 254,763 ألف ريال سعودي للربع المنتهي في 31 مارس 2022، وهو ما يعكس ارتفاع بنسبة 0.69 في المائة.

بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الحالي 81,333 ألف ريال سعودي أي ما نسبته 27.11 في المائة من رأس المال المدفوع.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 1,754 ألف ريال سعودي مقابل إجمالي دخل شامل بلغ 7,757 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وبانخفاض قدره 77.39 في المائة.