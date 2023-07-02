"المتحدة" تخسر 9.8 مليون ريال في الربع الأول .. انخفضت 50 %

أعلنت "الشركة المتحدة للتأمين التعاوني" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر".
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|
409,078
|
308,472
|
32.61
|
-
|
-
|
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي المطالبات المتحملة
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|
-9,879
|
-19,586
|
-49.56
|
-
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
-9,960
|
-21,586
|
-53.86
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
246,191
|
286,085
|
-13.94
|
ربحية (خسارة) السهم
|
-0.25
|
-0.54
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
|
الخسائر المتراكمة
|
رأس المال
|
النسبة %
|
|
-195,814
|
400,000
|
-48.95
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
يرجى الرجوع إلى مرفق النتائج المالية وتحليل النتائج المالية المعدة بناء على المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية".
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0".
يغطي الشرح التفصيلي الآتي البيانات المالية المعلن عنها أعلاه والبيانات المالية المستحدثة المرفقة لهذا الإعلان التي تتسق مع طريقة عرض النتائج المالية وفقا للمعايير الجديدة:
يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 9,707 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
• تحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 2,730 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كان هذا مدفوعا بارتفاع في إيرادات خدمات التأمين بمبلغ 91,391 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 86.8 في المائة، إضافة إلى ارتفاع في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 13,047 ألف ريال سعودي، أي ارتفاع قدره 32.8 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 75,614 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 92.3 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
• انخفاض في المصروفات التشغيلية بمبلغ 267 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي انخفاض قدره 4 في المائة.
علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 100,606 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 32.6 في المائة.
نتيجة لما سبق ذكره، صافي الخسارة قبل الزكاة بلغ 9,879 ألف ريال سعودي خلال الربع الحالي من العام الجاري مقارنة بخسارة 19,586 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0".
تم الإعلان عن النتائج المالية السابقة وفقا للمعايير السابقة، المعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للمحاسبة 39، ولم تفصح الشركة عن أرصدة الفترة المعنية وفقا لمتطلبات المعايير الجديدة في القوائم المالية للربع الحالي. ولذلك، لم يتم شرح التغيرات بين الربع الحالي والربع السابق نظرا لعدم توافق المعايير المالية بين الفترتين.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|
نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2 (ب) من البيانات المالية المرحلية المختصرة، الذي يشير إلى أن الشركة تكبدت خسارة صافية قدرها 9.9 مليون ريال سعودي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، وحتى ذلك التاريخ، الخسائر المتراكمة للشركة. 195.81 مليون ريال سعودي تمثل 48.95 في المائة من رأس المال. تشير هذه الشروط إلى جانب الأمور الأخرى على النحو المبين في الإيضاح 2 (ب) إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يلقي بظلال من الشك على قدرة الشركة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذه المسألة.
نلفت الانتباه إلى الملاحظة 2 (ب) من البيانات المالية المرحلية المختصرة التي توضح أن الشركة لم تمتثل للمتطلبات السارية للمادة 68 (2) من اللائحة التنفيذية لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على الحد الأدنى لهامش الملاءة. متطلبات الشركة.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
قامت الشركة بإعادة قياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية".
|
معلومات إضافية
|
تم احتساب خسارة السهم على أساس صافي الخسارة بعد الزكاة.
|
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