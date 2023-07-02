"المتحدة" تخسر 9.8 مليون ريال في الربع الأول .. انخفضت 50 %

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى

يرجى الرجوع إلى مرفق النتائج المالية وتحليل النتائج المالية المعدة بناء على المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية".

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0".

يغطي الشرح التفصيلي الآتي البيانات المالية المعلن عنها أعلاه والبيانات المالية المستحدثة المرفقة لهذا الإعلان التي تتسق مع طريقة عرض النتائج المالية وفقا للمعايير الجديدة:

يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 9,707 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:

• تحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 2,730 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كان هذا مدفوعا بارتفاع في إيرادات خدمات التأمين بمبلغ 91,391 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 86.8 في المائة، إضافة إلى ارتفاع في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 13,047 ألف ريال سعودي، أي ارتفاع قدره 32.8 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 75,614 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 92.3 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• انخفاض في المصروفات التشغيلية بمبلغ 267 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي انخفاض قدره 4 في المائة.

علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 100,606 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 32.6 في المائة.

نتيجة لما سبق ذكره، صافي الخسارة قبل الزكاة بلغ 9,879 ألف ريال سعودي خلال الربع الحالي من العام الجاري مقارنة بخسارة 19,586 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق