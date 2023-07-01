مع انطلاق فترة التسجيل .. الهلال يسجل القفزة الكبرى والنصر يتراجع

مع انطلاق فترة تسجيل اللاعبين "الصيفية"، سجل فريق الهلال لكرة القدم القفزة الكبرى في قيمته السوقية، حيث أصبحت في اليوم الأول 95.65 مليون يورو (391.8 مليون ريال)، مسجلا زيادة قدرها 51.02 مليون يورو (209 مليون ريال) ليصبح الأول محلياً، قارياً، وعربياً، وذلك بعد أن كانت قيمته السوقية العام الماضي 44.63 مليون يورو (182.8 مليون ريال).

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق فترة التسجيل الصيفية لموسم 2023/2024 ابتداءً من اليوم السبت، وذلك بحسب البرنامج الزمني المعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد.

وتتضمن فترة التسجيل الأولى (الصيفية) دوري روشن السعودي، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوريات الثانية والثالثة والرابعة والفئات السنية.

وكشف اتحاد القدم أن الميركاتو الصيفي للأندية لدوري "روشن" سيمتد لمدة 69 يوماً بحيث تغلق فترة التسجيل في السابع من سبتمبر المقبل، حيث يشارك في الدوري 18 نادياً للمرة الأولى مما يعني زيادة في القيم السوقية للفرق المشاركة ولا سيما عن رغبة الأندية تسجيل نجوم كبار وذو قيمة سوقية وفنية عالية.

وتراجع النصر في القائمة للمركز الثاني بعد تراجع قيمته السوقية من 78.26 مليون يورو (320.5 مليون ريال) إلى 67.18 مليون يورو، حيث فقد 11.08 مليون يورو (45.3 مليون ريال).

كما تقدم الاتحاد للمركز الثالث في القائمة، حيث سجل ارتفاع في قيمته السوقية بلغ 34.25 مليون يورو (140.3 مليون ريال)، وأصبحت قيمته السوقية 65.18 مليون يورو (267 مليون ريال) بعدما كانت في الموسم الماضي 30.93 مليون يورو (126.7 مليون ريال).

كما جاء الأهلي العائد مجدداً للمشاركة في دوري روشن السعودي بعد الهبوط الموسم الماضي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، رابعاً في القائمة مسجلاً 34.75 مليون يورو (142.3 مليون ريال)، حيث قفزت قيمته السوقية 13.57 مليون يورو (55.5 مليون ريال) بعدما كانت الموسم الماضي 21.18 مليون يورو (86.7 مليون ريال).

وجاء الشباب في القائمة خامسا بـ 33.75 مليون يورو، الاتفاق 26.4 مليون، التعاون 14.28 مليون، الفتح 13.33 مليون، الطائي 11.13 مليون، الخليج 10.25 مليون، ضمك 9.5 مليون، أبها 9.33 مليون، الوحدة 9.08 مليون، الفيحاء 8.18 مليون، الحزم 5.03 مليون، الرائد 4.85 مليون، الرياض 2.1 مليون، والأخدود أخيراً 1.58 مليون.