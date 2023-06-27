الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم بيانات اقتصادية متفائلة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق اليوم متعافية من سلسلة خسائر بعد أن أدى صدور بيانات اقتصادية متفائلة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من ركود وشيك بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ووفقا لبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 49.25 نقطة بنسبة 1.14 في المائة ليغلق عند 4378.07 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 219.71 نقطة بنسبة 1.65 في المائة إلى 13555.49 نقطة.

كما صعد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 210.66 نقطة بنسبة 0.62 في المائة إلى 33925.37 نقطة.



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