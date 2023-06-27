العالم في 2022 فقد غابات مطيرة تعادل مساحة سويسرا

خلصت دراسة جديدة إلى أن العالم فقد منطقة غابات مطيرة تعادل مساحة سويسرا خلال 2022، وقد اختفت أكثر من 4 ملايين هيكتار من الغابات الأولية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرائق، ولكنه يعود كليا إلى نشاط التصحر البشري.

وقدرت إحصاءات معهد الموارد العالمية في واشنطن، التي نٌشرت اليوم الثلاثاء، اختفاء منطقة غابات توازي مساحة 11 ملعب كرة قدم كل دقيقة، وخلص المعهد إلى أن المناطق الاستوائية فقدت 10 في المائة من الغابات الأولية خلال 2022 مقارنة بـ 2021، واصفا معدل التدمير بـ "القاسي".

يشار إلى أن الغابات الأولية، التي تمثل غابة طبيعة لم يمسها البشر بصورة كبيرة، مهمة للحفاظ على التنوع البيئي ومخزون أكسيد الكربون، وأشار التقرير إلى أن الغابات الاستوائية في البرازيل والكونغو مازال الأكثر تضررا. وقد تزايد معدل التصحر بصورة كبيرة في غانا وانجولا في أفريقيا وبوليفيا بأمريكا الجنوبية.

وعلى النقيض تمكنت بعض الدول، بينها إندونيسيا وماليزيا، من الحفاظ على مستوى منخفض لمعدل فقدان غاباتها خلال 2022، يشار إلى أنه بمساعدة منصة "جلوبال فورست ووتش" تقوم عدة منظمات بقيادة معهد الموارد العالمية برصد التغيرات في خريطة الغابات في أنحاء العالم منذ 2014، باستخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وأساليب أخرى.