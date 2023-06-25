عندما يخوض المغامرون الأثرياء مخاطر كبيرة .. فمن يجب أن يدفع فاتورة محاولات الإنقاذ ؟

عندما فقدت طائرة المليونير ستيف فوسيت فوق نطاق نيفادا خلال 2007، كان المغامر المتهور بالفعل موضوع عمليتي إنقاذ سابقين في حالات الطوارئ تفصل بينهما آلاف الأميال، وقد أدى ذلك إلى طرح سؤال شائك : بعد انتهاء بحث شامل عن مخاطرة الأثرياء، من يجب أن يدفع الفاتورة ؟

في الأيام الأخيرة، أدى البحث المكثف عن مركبة غاطسة فقدت خلال هبوط شمال الأطلسي لاستكشاف حطام تيتانيك إلى إعادة تركيز الانتباه على هذا اللغز، ومع تركيز رجال الإنقاذ والجمهور أولا على الادخار ثم الحداد على من كانوا على متنها، فقد أدى ذلك مرة أخرى إلى إجراء محادثة غير مريحة.

وقال ارون ابينجا عميد كلية إدارة الضيافة بجامعة بوسطن وباحث في مجال السياحة "هناك العديد من الأشخاص الذين سيقولون ،" لماذا ينفق المجتمع الأموال على جهود الإنقاذ إذا كان هؤلاء الأشخاص أثرياء بما يكفي ليكونوا قادرين على .. المشاركة في هذه الأنشطة المحفوفة بالمخاطر ؟''.

ويحظى هذا السؤال بالاهتمام نظرا لأن المسافرين الأثرياء جدًا الذين يبحثون عن مغامرات فريدة ينفقون مبالغ كبيرة على نطاق القمم ، ويبحرون عبر المحيطات وينطلقون إلى الفضاء.

ورفض خفر السواحل الأمريكي الجمعة، تقديم تقدير لتكلفة جهوده لتحديد موقع تيتان، كما يقول المحققون الغاطسون إنه انفجر في مكان ليس بعيدا عن حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم. ومن بين القتلى الخمسة رجل أعمال بريطاني ملياردير وأب وابنه من أبرز العائلات الباكستانية، قام المشغل بتحصيل 250 ألف دولار لكل مسافر للمشاركة في الرحلة، وقالت الوكالة "لا يمكننا أن ننسب قيمة مالية لحالات البحث والإنقاذ، لأن خفر السواحل لا يربط التكلفة بإنقاذ الأرواح".

في حين أن تكلفة خفر السواحل للمهمة من المرجح أن تصل إلى ملايين الدولارات، إلا أنه يحظر بشكل عام بموجب القانون الفيدرالي تحصيل التعويضات المتعلقة بأي خدمة بحث أو إنقاذ، كما قال ستيفن كويرتينج المحامي الأمريكي في ولاية ماين والمتخصص في القانون البحري.

لكن هذا لا يحل المشكلة الأكبر المتعلقة بما إذا كان المسافرون الأثرياء أو الشركات يجب أن يتحملوا المسؤولية تجاه الجمهور والحكومات لتعريض أنفسهم لمثل هذه المخاطر.

وقال بيت سيب، رئيس الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب ، "هذا هو أحد أصعب الأسئلة لمحاولة العثور على إجابة"، مشيرا إلى التدقيق في عمليات الإنقاذ التي تمولها الحكومة والتي تعود إلى الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون الذي استغل منطاد الهواء الساخن في التسعينيات.

وأضاف "لا ينبغي أبدًا أن يتعلق هذا بالإنفاق الحكومي فقط ، أو ربما لا يتعلق الأمر بشكل أساسي بالإنفاق الحكومي ، ولكن لا يمكنك المساعدة في التفكير في كيفية استخدام الموارد المحدودة لعمال الإنقاذ".

وقد تم تسليط الضوء على الطلب على هذه الموارد في 1998 عندما انتهت محاولة فوسيت للدوران حول الكرة الأرضية في منطاد الهواء الساخن بالغطس في المحيط على بعد 500 ميل من أستراليا. وأرسلت القوات الجوية الملكية الأسترالية طائرة نقل من طراز Hercules C-130 للعثور عليه. أسقطت طائرة عسكرية فرنسية طائرة من طراز Hercules C-130 قارب نجاة إلى فوسيت قبل أن يصطحبه اليخت المار، اقترح النقاد على فوسيت دفع الفاتورة، لكنه رفض الفكرة.

في أواخر العام نفسه، أنفق خفر السواحل الأمريكي أكثر من 130 ألف دولار لإنقاذ فوسيت وبرانسون بعد أن سقط منطاد الهواء الساخن في المحيط قبالة هاواي. قال برانسون إنه سيدفع إذا طلب خفر السواحل ذلك ، لكن الوكالة لم تسأل.

وبعد 9 سنوات، من اختفاء طائرة فوسيت فوق نيفادا خلال رحلة كان من المفترض أن تكون قصيرة، أطلق الحرس الوطني للولاية عملية بحث استمرت لأشهر كشفت عن حطام العديد من حوادث التحطم الأخرى التي حدثت منذ عقود دون العثور على المليونير.

وقالت الولاية إن البعثة كلفت دافعي الضرائب 685,998 دولارا، مع تغطية 200 ألف دولار من خلال مساهمة خاصة، ولكن عندما أعلنت إدارة الحاكم جيم جيبونز أنها ستطلب تعويضات عن الباقي ، رفضت أرملة فوسيت ، مشيرة إلى أنها أنفقت مليون دولار على بحثها الخاص.

وكتب أحد المحامين نيابة عن مقاطعة فوسيت "نعتقد أن البحث الذي أجرته نيفادا هو نفقة على الحكومة في أداء الإجراءات الحكومية"، فالمغامرة المحفوفة بالمخاطر ليست فريدة من نوعها بالنسبة للأثرياء. أدى الوباء إلى زيادة في الزيارات إلى أماكن مثل المتنزهات الوطنية ، مما زاد من شعبية التسلق والمشي لمسافات طويلة والأنشطة الخارجية الأخرى. وفي الوقت نفسه، أدى انتشار الهواتف المحمولة والخدمات إلى شعور الكثيرين بأنه إذا ساءت الأمور ، فستكون المساعدة على بعد مكالمة.

وبعض الأماكن لديها قوانين يشار إليها عادة باسم "قوانين سائقي السيارات الغبية"، حيث يجبر السائقون على دفع فاتورة الاستجابة للطوارئ عندما يتجاهلون الحواجز على الطرق المغمورة. ولدى أريزونا مثل هذا القانون ، وسنت مقاطعة فولوسيا في فلوريدا، موطن دايتونا تشريع مشابه هذا الأسبوع فكرة "قانون رحلات غبي" مشابه هو موضوع نوقش بانتظام في ولاية أريزونا أيضًا ، حيث يحتاج الكثير من الأشخاص غير المستعدين إلى الإنقاذ في ظل حرارة خانقة مكونة من 3 أرقام.

وقال بوتش فارابي، الحارس السابق الذي شارك في مئات عمليات الإنقاذ في جراند كانيون والمتنزهات الوطنية الأخرى، إن معظم المسؤولين والمتطوعين الذين يديرون جهود البحث يعارضون فرض رسوم على المساعدة، وقال فارابي إن الباحثين قلقون من أنهم إذا فرضوا رسوما على إنقاذ الناس "فلن يطلبوا المساعدة بأسرع ما ينبغي وبحلول الوقت الذي يفعلون فيه ، يكون قد فات الأوان".

والمقايضة هي أن البعض قد يأخذ هذه المساعدة الحيوية كأمر مسلم به يروي فارابي مكالمة في الثمانينيات من محام قلل من تقدير الجهد المطلوب للتنزه من جراند كانيون. طلب ​​الرجل إنقاذ مروحية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مهما باليوم التالي، لكن الحارس رفض هذا الطلب. هذا ليس خيارا عندما تكون حياة المغامرين، وبعضهم من الأثرياء، في خطر شديد.

في جبل إفرست، يمكن أن يكلفك عشرات الآلاف من الدولارات في التصاريح ورسوم الرحلة الاستكشافية للتسلق. يموت عدد قليل من الأشخاص أو يفقدون أثناء المشي على الجبل كل عام، مما أدى إلى استجابة طارئة من المسؤولين المحليين، وبينما تطلب حكومة نيبال أن يكون لدى المتسلقين تأمين إنقاذ ، يمكن أن يختلف نطاق جهود الإنقاذ على نطاق واسع ، مع تقدير أن بعضها قد يكلف "عدة عشرات الآلاف من الدولارات".

ولم ترد وزارة الخارجية النيبالية على رسالة تطلب تعليقا، ففي أعالي البحار، طلب رجال اليخوت الأثرياء الذين يسعون للحصول على سجلات السرعة والمسافة بشكل متكرر الإنقاذ عندما تضل رحلاتهم، عندما انقلب يخت توني بوليمور، المليونير البريطاني في رحلة حول العالم، على بعد 1400 ميل قبالة ساحل أستراليا في 1997، بدا أنه قد يكون قد انتهى. بالتشبث بالجزء الداخلي من الهيكل، نفد الماء العذب وكاد الهواء ينفد، عندما وصلت سفينة الإنقاذ، سبح يائسا نحو السطح.

وقال بعد ذلك "لقد بدأت أنظر إلى الوراء في حياتي وكنت أفكر حسنا، لقد عشت حياة جيدة، لقد فعلت معظم الأشياء التي كنت أرغب في القيام بها، إذا كنت أختار الكلمات وصفه، سيكون معجزة مطلقة، كان المسؤولون الأستراليون ، الذين أنقذت قواتهم ليخوتًا فرنسيًا في نفس الأسبوع ، أكثر دقة في تقييمه".

وقال إيان ماكلاكلان وزير الدفاع "لدينا التزام قانوني دولي، لدينا التزام أخلاقي واضح للذهاب وإنقاذ الناس، سواء في حرائق الغابات أو الأعاصير أو البحر"، ومع ذلك، قيل القليل عن طلب حكومة أستراليا لتقييد مسارات سباقات اليخوت على أمل إبقاء البحارة في المناطق التي قد يحتاجون فيها إلى قدر أقل من الإنقاذ".