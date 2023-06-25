الملك يأمر باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي شهداء عاصفة الحزم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة، و 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من القوات اليمنية، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، أن البرنامج استضاف هذا العام 4,951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين واليمن وسوريا وغيرهم، وبلغ إجمالي من تم استضافتهم حتى هذا العام 62,338 حاجا وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.