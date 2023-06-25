أوامر ملكية : تعيين نائب لوزير الدفاع ومساعدا لوزير الاستثمار

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، 7 أوامر ملكية أبرزها تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائبا لوزير الدفاع، وإعفاء الأمير سعود بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان، خالد بن محمد العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي، فيما تم تعيين نزار سليمان العلولا مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتم تعيين عالي محمد الزهراني محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي، إضافة إلى تعيين إبراهيم يوسف المبارك مساعدا لوزير الاستثمار.