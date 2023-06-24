صرف 126 مليون ريال مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 129.9 مليون ريال، وذلك لكمية 70,765 طن، لعدد (208) مزارعا. تتضمن 24 مزارعا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 676.554.780 ريال، وذلك لكمية 387.276 طن، لعدد 1263 مزارعا.



