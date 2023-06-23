تدوير النفايات يحول القمامة إلى آيس كريم وبيتزا

في صالات الآيس كريم الخاصة في محل تيلير مالك ( Tyler Malek )، تعد قمامة أحد الطهاة علاجًا فاترًا للطاهي آخر.

يستخدم صانع الآيس كريم الرئيسي في شركة Salt & Straw ومقرها بورتلاند في ولاية أوريجون بقايا مصل اللبن من صانعي الزبادي في شمال ولاية نيويورك لصنع نكهة الليمون الرائب. بالنسبة لحليب الشعير بالشوكولاتة ، يمزج في بقايا الأرز والحبوب من تخمير البيرة ليمنحها طعمًا خفيفًا ودسمًا.

قال مالك: "بدلاً من أن نطلق على هذا الطعام نفايات ، نحتاج إلى تسميته طعامًا ضائعًا والبدء في تقليل مقدار الهدر الذي نحدثه".

وتعد سلسلة آيس كريم مالك من بين أولئك الذين يتصدرون حركة إعادة التدوير ، وهي عملية إنتاج منتجات عالية الجودة من بقايا الطعام. تتميز متاجر مالك من شمال غرب المحيط الهادئ إلى ميامي الآن بنكهات مثل "Cacao Pulp & والشيكولاته" ، المصنوع من بقايا لب الكاكاو من إنتاج الشوكولاتة التي كانت ستضيع لولا ذلك.

إنه اتجاه يكتسب أرضية حيث يقضي المستهلكون وقتًا أطول في قراءة ملصقات العبوات ومكونات القائمة لمعرفة مصدر طعامهم وكيف يؤثر على البيئة. يُهدر أكثر من 35 مليون طن (31 مليون طن متري) من الطعام كل عام في الولايات المتحدة - نحو 40 في المائة من إنتاج البلاد من الغذاء - يكلف الاقتصاد الوطني أكثر من 200 مليار دولار ، وفقًا لجمعية الغذاء المعاد تدويره.

أصبح الطعام المعاد تدويره شائعًا بشكل متزايد في خلطات الكيك ورقائق الخضار في متاجر البقالة الطبيعية. تشتمل المكونات على فواكه وخضروات من المزارع في جميع أنحاء البلاد صالحة للأكل تمامًا ولكن غالبًا ما ترفضها المطاعم ومحلات البقالة بسبب شكلها أو لونها ، مثل الفراولة البيضاء والخضروات الذابلة والفطر القبيح.

تصدر جمعية Upcycled Food Association ، التي ستحتفل باليوم العالمي لإعادة التدوير يوم غدا السبت ، ختم نتيجة التدوير "Upcycling Certified" رسمي للمنتجات المؤهلة. هذه الأختام ، التي تزين النكهات المعاد تدويرها الجديدة ، ترفع الوعي لدى المستهلكين بأن الشركة تصنع الطعام المستخدم هذه المكونات.

اعتمدت الجمعية في البداية نحو 30 منتجًا في عام 2021 ولديها الآن 450 منتجًا يحمل الملصق.

وقالت أنجي كرون ، الرئيسة التنفيذية للجمعية: "إن الكثير من الطعام الذي لم يتم تناوله أو التخلص منه في سلسلة التوريد لدينا يرجع في الواقع إلى معايير مستحضرات التجميل القديمة أو نوع من التصورات بأن ما نعتقد أنه صالح للأكل أو طعام عالي الجودة". هي علامة يمكنك رؤيتها على المنتجات أينما تذهب للتسوق ، لتتمكن من فهم كيفية تقليل هذه الشركة لإهدار الطعام في سلسلة التوريد الخاصة بها ".

يظهر ختم الجمعية أيضًا على جميع المنتجات التي تصنعها شركة Renewal Mill ، وهي شركة مقرها أوكلاند تحول المنتجات الثانوية من الحليب النباتي إلى إسطبلات تخزين مثل طحين الخبز لتقليل النفايات على مستوى التصنيع.

وقالت المؤسس المشارك كارولين كوتو: "منتجنا الأول هو بقايا اللب من صنع حليب الصويا. نقوم بتحويله إلى دقيق خالٍ من الغلوتين عالي الألياف يسمى دقيق أوكارا." ثم نستخدم هذا الدقيق لصنع أشياء مثل خلطات الخبز و ملفات تعريف الارتباط الجاهزة للأكل ".

يتم تقديم دقيق أوكارا الخاص بالشركة في نكهة "سولت آند سترو" الجديدة "سولتد كاراميل وأوكارا كب كيكس".

لا تقتصر الحركة على المنتجات المعاد تدويرها الموجودة في متجر الآيس كريم العصري أو سوق المزارعين أو البقالة الطبيعية. في سان فرانسيسكو ، يركز المطعم الذي يقدم البيتزا والنبيذ على المكونات المعاد تدويرها مثل الفطر القبيح والفلفل المشوه والطماطم متغيرة اللون ، بالإضافة إلى قطع اللحم لنجوم القائمة مثل كرات اللحم البقري.

قالت كايلا آبي ، المالكة المشاركة "أعتقد أن الكثير من الناس يفكرون في الغوص في القمامة أو استخدام المكونات الفاسدة ، لكن لدينا هذا النظام الغذائي المفرط الإنتاج والذي يمثل طنًا من النفايات". أنها عبارة عن كرات لحم بقري بقري وقد يرون كرات اللحم. لقد طلبوها وكانوا كذلك ، كان ذلك أفضل كرات اللحم التي حصلت عليها في حياتي ".