«محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز» تعقد جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين

عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ست جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين في مناطق المحمية بالتعاون مع الغرف التجارية بطريف والقريات وسكاكا وحائل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطبرجل وبلدية محافظة تيماء.

ويهدف عقد مثل هذه الجلسات إلى فهم احتياجات رواد الأعمال والحرفيين، ومعرفة التحديات التي يواجهونها ما يدعم جهود المحمية في تطوير برامج ومبادرات تستجيب بشكل أفضل لاحتياجاتهم، إضافة إلى إشراك الجهات ذات العلاقة لتطوير برامج جديدة ومبتكرة، تستهدف رواد الأعمال والحرفيين من أبناء المجتمعات المحلية، إضافة إلى تعزيز منهجية التشاور بين المحمية والمجتمع المحلي لبناء علاقات متينة وثقة متبادلة، وتكوين شراكات فعالة تدعم جهود المحمية في تحقيق الرفاهية المستدامة للمجتمعات المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية.

كما تعمل الهيئة على توفير قنوات تواصل فعالة مع رواد الأعمال في المحمية، لاستعراض مرئياتهم ومقترحاتهم لتمكينهم من الانطلاق بأعمالهم، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لإيجاد أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي في نطاق المحمية، وهو يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، إلى جانب بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية.