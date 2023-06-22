أمير الرياض يوافق على انطلاقة أعمال الدورة الثانية من جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع

وافق الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على انطلاقة أعمال الدورة الثانية من جائزته للتميز والإبداع.

وقدّم الامير عبدالعزيز بن عياف رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس أمناء الجائزة شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر باسمه وباسم أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة لتفضله بالموافقة على اطلاق اعمال الدورة الثانية من الجائزة بعد النجاح الذي حققته الجائزة في دورتها الأولى وجهوده في تحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات المنطقة إلى عمل مستدام من خلال هذه الجائزة تقديرًا وعرفانًا وتشجيعًا للمبدعين والمتميزين في كافة قطاعات العمل في الرياض.

وبين الدكتور حسن خرمي أمين عام جائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع أن الجائزة تعد جائزةً وطنية تُسهم في تحقيق أولويات التنمية في المملكة وأهداف رؤية 2023، وبناء مجتمع المعرفة من خلال تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين وفق معايير دولية، وتحقيق الريادة في دعم التميّز والإبداع للأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة بمنطقة الرياض.

وأشار إلى أن الجائزة في دورتها الثانية ستشمل فروع التميز الطلابي لفئات جائزة طالب المرحلة الثانوية (المتفوق - ذوي الإعاقة - والموهوب) وفئة جائزة الطالب الجامعي المتميز في حين يشمل فرع التميز الوظيفي فئة جائزة المعلم المتميز وفئة جائزة الأستاذ الجامعي المتميز، كما اطلع الأمير فيصل بن بندر خلال اللقاء على التقرير المالي للدورة الأولى للجائزة وكذلك أعمال تطوير المنصة الإلكترونية للجائزة.