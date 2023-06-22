"نمو" تضيف 298 نقطة بتداولات قيمتها 28 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 298 نقطة بنحو 1.1 في المائة لتغلق عند 27266 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 47 في المائة، ما يعادل 25 مليونا إلى 28 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 52 في المائة بواقع 1.8 مليون لتبلغ 1.7 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3355 صفقة متراجعة 552 صفقة بمقدار 14 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "آيكتك" بنحو 27 في المائة ليبلغ 92 ريالا، يليه "أكاديمية التعلم" بـ8.2 في المائة ليصل إلى 6.61 ريال، وحل ثالثا سهم "بناء" 8.2 في المائة، حيث أغلق عند 45 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "قمة السعودية" بواقع 7.7 في المائة، ليغلق عند 91.40 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ5.5 في المائة إلى 120 ريالا، وحل ثالثا سهم "رواسي" بمقدار 4.8 في المائة، مقفلا عند 6.34 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أسمنت الرياض" بنحو 3.1 مليون ريال، ثم "رواسي" بقيمة مليوني ريال، وحل ثالثا "الوسائل الصناعية" بمبلغ 1.6 مليون ريال.