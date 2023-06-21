فريق بحثي سعودي يكتشف طفرة جينية مسببة للسكري لدى المواليد

اكتشف فريق بحثي في جامعة طيبة، جينا جديدا تتسبب الطفرات فيه في النوع الأول من داء السكري عند المواليد.

وأوضح الدكتور نايف المنتشري رئيس الفريق البحثي والدراسة مدير مركز الجينات والأمراض الوراثية بجامعة طيبة أن الاكتشاف جرى من خلال متابعة حالة إخوة من عائلة سعودية مصابين بداء السكري من النوع الأول منذ الأشهر الأولى من الولادة بسبب الطفرة في جين ZNF808 ولا يوجد لديهم أعراض أخرى غير السكري أو المضاعفات الأخرى التي ترتبط عادة بمرض السكري عندما تمت متابعة البالغين منهم.

وأفاد أنه نتيجة للتعرف على الجين والطفرة المسببة، ستساعد بمشيئة الله بتشخيص الكثير من حالات السكري عندي حديثي الولادة في المملكة وحول العالم، والتي لم تشخص وراثيا من قبل بسبب عدم معرفة السبب الجيني لها، كما ستساعد نتائج الدراسة في إرشاد الأسر المصابة بكيفية تجنب تكرار إنجاب أطفال مصابين في المستقبل من خلال الحلول الطبية المتاحة، كتجنب الزواج من الشريك الحامل لطفرة مشابهة أو أخرى في نفس الجين أو الحمل عن طريق أطفال الأنابيب بعد اختيار الأجنة غير المصابة جينيا أو الفحص خلال الأشهر الأولى من الحمل.

وأشار إلى أن الدراسة التي نشرتها مجلة الوراثية الإكلينيكية، كانت بتعاون لأطباء وباحثين سعوديين من المجمع الطبي التخصصي في أبها وجامعة الملك خالد.