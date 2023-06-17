وزير الصحة يعقد جلسات نقاش مع الرؤساء التنفيذين للشركات البريطانية حول فرص الاستثمار بالمملكة

‎عقد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل عدداً من جلسات النقاش مع الرؤساء التنفيذين في القطاع الخاص البريطاني تتعلق بالشراكات الإستراتيجية في مجالات تقديم الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والتقنية الحيوية وذلك على هامش زيارة معاليه للمملكة المتحدة.

‎وناقش فرص تعزيز دور القطاع الخاص في الشراكة بين المملكة وبريطانيا في ضوء برنامج تحول القطاع الصحي، والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة في البحث والتطوير والابتكار، التقنية الحيوية، والصناعات الدوائية، والاستثمار.

‎وقد حضر في الجلسة الأولى عدد من الشركات الاستثمارية والاستشارية والجامعات، بإلإضافة إلى عدد من الشركات المتخصصة في المجال الطبي البحثي، حيث استعرضت وزارة الصحة برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وأوجه التعاون والاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار ومجالات تبادل الخبرات.

‎وشارك في الجلسة الثانية كبرى شركات الصحة الرقمية؛ وفيها استعرضت المملكة برنامج التحول الرقمي وما حققته من منجزات في تسخير التقنية كما في مستشفى الصحة الافتراضي.

‎واختتمت الجلسات بمناقشة أفضل الممارسات العالمية في مجال التقنية الحيوية، متطرقة إلى الأولويات حول تقنية الجينوم و الاكتشاف المبكر و الوقاية من الأمراض وتوطين الصناعات، و تعزيز فرص التدريب و استثمار المواهب الوطنية.

