إزالة أكبر حصوة كلى في العالم .. وزنها 801 جرام

أزال أطباء عسكريون سريلانكيون ما يسجل الآن على أنه أكبر حصوة كلى في العالم لجندي متقاعد (62 عاما)، بحسب ما أعلن الجيش السريلانكي اليوم.

وقال الجيش إن الحجر الذي تمت إزالته من الرقيب السابق كانيستوس كونج كان يزن 801 جرام (28.25 أونصة)، أي أكثر من خمسة أضعاف وزن كلية الذكور.

يبلغ طول حصوة. (5.26 بوصة)، مقارنة بمتوسط الكلى الذي يبلغ طوله نحو 10 إلى 12 سم.

وأوضح الجيش في بيان "تمت إزالة أكبر وأثقل حصوة في العالم من خلال عملية جراحية كبرى في الأول من يونيو في مستشفى الجيش في كولومبو".

وقال كوونج لقناة تلفزيونية محلية إنه يعاني من آلام في البطن منذ 2020 وأن الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم لم تساعد.

وأضاف: "لقد طلب مني الخضوع لعملية جراحية بعد إجراء مسح ضوئي أخيرا". "أشعر أنني طبيعي الآن".

تجاوزت الحالة السريلانكية أكبر إيداع للكلى تم تسجيله سابقا وهو 620 جراما لمريض في باكستان في 2008، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأعلن المسؤولون النتيجة اليوم بعد أن اعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بها.

وقال جراح الجيش إن الأحجار هي ترسبات تتكون عندما تتبلور المعادن والأملاح في الكلى لأنها تقوم بتصفية الدم. ويمكن أن يسبب تمرير الحصوات ألما مبرحا، ما يتطلب جراحة إذا كانت كبيرة جدا وتعثر تفتيتها.