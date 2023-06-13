بواسطة الذكاء الاصطناعي .. أغنية جديدة لنجم البيتلز الراحل قبل 43 عاما

توقع نجم فرقة البيتلز سابقا بول مكارتني أن تصدر هذا العام أغنية لم يسبق طرحها لزميله جون لينون، أعيد فيها إنتاج صوت الراحل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، أوضح مكارتني الذي يبلغ قريبا الحادية والثمانين، أن صوت لينون أخذ من شريط قديم وفصل عن الموسيقى المرافقة لاستخدامه في تسجيل هذه الأغنية الجديدة.

وأضاف: "توصلنا إلى إنجاز ما سيكون آخر تسجيل للبيتلز. كان تسجيلا أوليا لجون انطلقنا منه، انتهينا للتو وستطرح هذا العام".

وشرح قائلا: "نجحنا في تنقية صوت جون بفضل الذكاء الاصطناعي لدمج التسجيل".

وكانت فرقة البيتلز أعلنت انفصال أعضائها في أبريل 1970، قبل ستة أشهر من صدور ألبومها "آبي رود"، وشهر من طرح "ليت إت بي".

وأصدرت الفرقة خلال الأعوام العشرة قبل انفراط عقدها 14 ألبوما تصدرت المبيعات، وبيعت أكثر من مليار نسخة من أسطواناتها.

ويشهد الذكاء الاصطناعي طفرة سريعة، محدثا تغييرات كبيرة في قطاعات عدة، بينها الموسيقى.

