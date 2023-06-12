وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان إلى مكة المكرمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية أمس، أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان، القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، والبالغ عددهم 500 حاج.

وأوضح محمد معاجيني رئيس مجلس الإدارة، أن إثراء تجربة الحاج يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى شركات الطوافة لتكريسها طوال موسم الحج، من خلال إظهار العمق الذي تتمتع به الهوية السعودية والتنوع الثقافي، بجانب الرقي في تقديم الخدمة منذ أن تطأ قدم الحاج أرض المملكة وحتى مغادرته بعد أداء فريضة الحج، ليعود بذكريات جميلة وانطباع إيجابي يظل محفورا في ذاكرته طوال العمر.

وأكد أن الشركة تسعى بإمكاناتها وكوادرها البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات حتى ينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بيسر وسهولة وراحة وأمان، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وعبر الحجاج القادمين من روسيا وأوزبكستان عن شكرهم وتقديرهم للحكومة السعودية على توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال والتي تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعبا بضيوفها الذين يفدون إليها من جميع أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج، منوهين بالتسهيلات التي وجودها منذ حصولهم على التأشيرات والباقات عبر المسار الإلكتروني وقدومهم للمملكة، وسرعة التفويج من المطارات لمقار سكنهم.