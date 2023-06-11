ألمانيا تعتزم حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل العام

تعتزم نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية اقتراح حظر اصطحاب سكاكين في القطارات والحافلات في الولايات.

وقالت لصحيفة "بيلد أم زونتاج" اليوم الأحد "سأقترح الأسبوع القادم خلال مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية فرض حظر عام على اصطحاب سكاكين في القطارات وجميع وسائل النقل العام"، وتابعت "أؤيد فرض حظر كي يمكن زيادة السيطرة والحيلولة دون حدوث جرائم عنف وخيمة".

وأشارت إلى أنه من المقرر مراقبة حظر اصطحاب سكاكين من جانب الشرطة، وقالت "يمكن للشرطة زيادة عمليات التفتيش العشوائية في محطات القطارات"، وتابعت "من ينتهك قانون حمل الأسلحة، يرتكب جريمة يمكن المعاقبة عليها بصورة صارمة".

يشار إلى أن هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، لديها نوع من حظر السكاكين، حيث تنص لوائح النقل الخاصة بها على عدم السماح باصطحاب أية أشياء أو مواد يمكن أن تزعج المسافرين أو تصيبهم أو تلحق أضرارا بالعربات، ولكن الشرطة الألمانية ترى أن مثل هذا الحظر لا يمكن السيطرة عليه ومراقبته.