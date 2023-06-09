"جوجل" تسعى لتسجيل براءة اختراع لجهاز يكشف أمراض الصدر

تسعى "جوجل" إلى تسجيل براءة اختراع لجهاز مدعوم بالتعلم الآلي يستخدم الأشعة السينية لتقديم تشخيص أولي لاحتمالية حدوث أمراض صدرية معينة.

وأوضحت الشركة أن هذه التكنولوجيا قد تساعد في تشخيص مرض السل في البلدان التي لديها حالات عديدة من مرض نقص المناعة البشرية، والتي تعاني من محدودية الوصول إلى الاختبارات الطبية بسبب افتقار الكوادر الطبية وارتفاع تكلفة بعض الاختبارات.

ينتج الجهاز بيانات المخاطر استناداً إلى نموذج علم الأمراض المدعم بالتعلم الآلي، أي أنه يتنبأ باحتمالات تعرض المريض لمشاكل طبية.

وأشارت "جوجل" إلى أنه يمكن تدريب الجهاز على التنبؤ بالنتائج الإيجابية بنسبة 90 في المائة والنتائج السلبية بنسبة 70 في المائة.

كما أضافت الشركة بحسب "سي إن إن" أن نموذج التعلم الآلي تم بناؤه باستخدام نظام التعلم العميق، وهو يستند إلى عدد كبير من صور الأشعة السينية للصدر، التي تم أخذها من دول مختلفة.

فبمجرد أن يحدد النموذج إذا كان المريض يعاني من مشاكل صدرية أم لا، يقوم بعد ذلك بإنشاء إشارات بصرية تشير إلى المناطق المشتبه بكونها مصابة، ثم يوصي بضرورة استشارة الطبيب.

من جهة أخرى، لفتت الشركة إلى أنه يمكن تدريب النموذج على تشخيص أمراض الصدر الأخرى، بالإضافة إلى التشخيصات العامة لأي جزء من الجسم.