الجمعية السعودية لكتاب الرأي تستضيف الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض مساعد الداود

التقى الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض مساعد الداود بعدد من أبرز القيادات الإعلامية وكُتّاب الرأي في المملكة، وذلك في اللقاء المفتوح الذي جمعه بهم في ديوانية الجمعية السعودية لكُتّاب الرأي.

هذا، وقد استهل الداود لقاءه بكلمة ترحيبية أعرب من خلالها عن شكره الخاص لهذه الاستضافة التي جمعته بنخبة من الإعلاميين وكُتّاب الرأي في المملكة، لإطلاعهم على أبرز المستجدات التشغيلية التي يشهدها مطار الملك خالد الدولي في الفترة الحالية كجزء من إسهامه في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران ورؤية المملكة 2030.

وفي حديثه عن البنية التحتية للمطار، أوضح الداود أن المطار يضم اليوم 100 موقف مخصص للطائرات، ويشتمل المطار على خمس صالات سفر بالإضافة إلى صالتين للطيران الخاص وصالة الطيران الملكية.

وأوضح الداود أن المتوسط اليومي لأعداد المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بلغ 73 ألف مسافر يومياً، فيما بلغ المتوسط اليومي لأعداد الرحلات 529 رحلة، منوهاً إلى أن إجمالي عدد شركات الطيران العاملة في المطار بلغ 58 شركة ما بين شركات خطوط دولية وداخلية وشحن، يعمل على خدمتهم أكثر من 25 ألف موظف من العاملين على أرض المطار.

وفيما يخص عمليات الشحن، أشار الداود إلى أنه تعمل حالياً في قرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي 8 شركات منها اثنتان قيد الإنشاء، موضحاً أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لعمليات الشحن بلغ قرابة المليون طن سنوياً، مع هدف رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 10% قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الداود أن مطارات الرياض تعمل وفق رؤى إستراتيجية هدفها تحقيق الريادة المستقبلية لمجمل أعمال المطار، وذلك على صعيد البنى التحتية وكفاءة العمليات التشغيلية بما يضمن تقديم تجربة سفر فريدة من نوعها، بالاستناد إلى عدد من المرتكزات الداعمة لتلك التوجهات وتطوير القدرات.

وأبان الداود أن مشاريع التوسعة قصيرة المدى في مطار الملك خالد الدولي تشمل توسعة الصالتين 1 و2 وتطويرهما، مع العمل على مشروع الربط بين الصالتين 4 و5 قبل حلول عام 2026.

وتطرق الداود إلى أهمية التصنيف العالمي الجديد الذي سجله مطار الملك خالد الدولي ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، وذلك بتحقيقه المركز السابع والعشرين حسب تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية بما يعكس الارتقاء بمنشآت المملكة على المستوى العالمي.

كما تم نقاش عدد من المحاور والموضوعات المرحلية والمستقبلية ذات الصلة بمختلف الجوانب التطويرية التي تتبع مطار العاصمة الرياض.